Москвичей предупредили о возвращении крепких морозов

О возвращении крепких морозов предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Они прогнозируются в столице уже в начале следующей недели, сообщил метеоролог ТАСС.

«Ночью прогнозируется минус 15-16 градусов, а днем — минус 8-13 градусов. В ночь на вторник морозы будут достигать уже 17 градусов, а днем — 7-10 градусов. Вас удручают и пугают морозы, но напрасно, они гораздо безобиднее погоды в начале этой недели», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков. Понижение температуры начнется уже в воскресенье, 18 декабря, — и днем, и ночью ожидается 7-12 градусов мороза.

Ранее основные причины, по которым глаза чаще всего слезятся на морозе, назвала врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Олеся Чугунова.