Офтальмолог назвала причины слезотечения на морозе

Основные причины, по которым глаза чаще всего слезятся на морозе, порталу «Доктор Питер» назвала врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Олеся Чугунова.

«Повышенное слезотечение может вызывать холодовой конъюнктивит — это разновидность аллергической реакции, когда на холоде и морозе происходит резкий выброс гистамина. Он вызывает также отек слизистой, аллергический насморк. Эти симптомы пропадают при приеме антигистаминных препаратов», — рассказала эксперт.

Также патологическое слезотечение может возникать на фоне снижения сужения слезоотводящих путей, синдрома сухого глаза, инфекционных заболеваний, чувствительности и воспаления роговицы, продолжила специалист.

По ее словам, для предотвращения слезотечения неясного генеза врачи назначают увлажняющие капли. Однако врач напомнила, что такие препараты могут устранить только симптомы и не борются с основой причиной слезотечения. «У всех увлажняющих капель одна задача — создать искусственную слезную пленку. Поэтому они применяются и для устранения синдрома сухого глаза», — пояснила эксперт.

Чугунова призвала не заниматься самолечением, а при первых симптомах слезоотделения на морозе обратиться за помощью к специалистам.

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