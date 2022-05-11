В Москве раскрыта схема мошенничества с покупкой криптовалюты

Схему мошенничества с призывом инвестировать в криптовалюту раскрыли московские правоохранители. Информация об этом в среду, 11 мая, появилась на сайте «МВД Медиа».

В столице был задержан 53-летний генеральный директор организации, подозреваемый в хищении денежных средств граждан под предлогом инвестиций. По предварительным данным следствия, мужчина вместе со своими сообщниками обещал клиентам фирмы высокие доходы от вложений в цифровую платежную систему. На сайте компании была размещена информация о платных обучающих программах, обещающих гражданам стать профессиональными и успешными инвесторами. Более того, мошенники давали рекламу своей деятельности в СМИ. Филиалы организации были открыты в том числе и за рубежом.

«Введенные в заблуждение люди перечисляли свои сбережения на указанный злоумышленниками расчетный счет, открытый в одном из зарубежных банков, а затем денежные средства похищались», — сообщили правоохранители.

Следователи возбудили три уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), которые были соединены в одно производство. Задержанному предъявили обвинение в инкриминируемом деянии, его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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