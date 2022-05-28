Названы эффективные способы избавиться от кротов на дачном участке

Россиянам назвали эффективные способы, которые позволят избавиться от кротов на дачном участке. О них РИА Недвижимость рассказала эксперт сети магазинов ОБИ Татьяна Чаброва.

Она объяснила, что не следует игнорировать присутствие кротов на участке, так как они могут быть переносчиками опасных заболеваний. При встрече с животным также не следует брать его голыми руками, потому что при укусе крот может заразить человека бешенством или туляремией.

Помимо этого, кроты повреждают корни растений и шланги систем автоматического полива, а также любые проложенные в земле кабели. «Наиболее эффективным средством защиты от кротов являются ультразвуковые отпугиватели, генерирующие в грунте неприятные для них колебания», — посоветовала Чаброва.

Посадка на участке лаванды, нарциссов и бархатцев также может отпугнуть этих животных.

Ранее о смертельной опасности, которую несет использование популярных азотных удобрений на дачах, рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.