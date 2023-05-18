«Кровавый» отпечаток руки и парик под бампером авто москвича возмутили россиян

Москвичу на машине оставили послание красной краской в стиле хоррора. Фотография, на которой запечатлен «кровавый» отпечаток руки и парик под бампером авто, опубликовали в Telegram-канале «Бирюлево М125». Россияне возмутились ситуацией.

«Странную картину заметил местный житель. Кажется, кто-то ревнивый решил отомстить изменнику», — написано в комментарии к снимку, на котором изображен автомобиль BMW серого цвета. По капоту разбрызгана красная краска, есть отпечаток руки, а из нижней решетки переднего бампера торчит парик с рыжими кудрявыми волосами.

«Судя по волосам, даму затянуло под машину», «Перфоманс интересный, конечно, а вот бэху жалко», «Что это за клок шевелюры под капотом?», «Вот людям заняться нечем, кроме как обиду и злость вымещать на машине», — отреагировали пользователи мессенджера.

Ранее написанное краской послание на машине москвича развеселило пользователей сети.