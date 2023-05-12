Написанное краской послание на машине москвича развеселило пользователей сети

Написанное белой краской послание на машине москвича развеселило пользователей группы «Троицк — Новая Москва | М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Продолжение истории про чей-то косяк. Одной надписью на двери дело не закончилось. Обиженная девушка решила исписать все авто», — уточнили в комментариях авторы снимка. На фото — голубой Ford Focus II. Его кузов исписан оскорблениями.

«Наверно еще и на коврик каждый день ему писает», «Знатный самец! Вон как бабу корежит», «Как же это глупо, чувак, в следующий раз избирательнее будь», «Интересно это реклама пацану?», «Драма у людей. У каждого теперь своя», «Так это же картина "Взял у друга тачку на вечер"», «Да гаишники это», «Жесть», — написали подписчики группы.

Ранее припаркованную в Москве машину исписали ругательствами.