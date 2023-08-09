05:38, 09 августа 2023
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Крупная змея во дворе жилого дома в Москве попала на видео
Крупную змею заметили во дворе жилого дома в поселении Щербинка.
Кадр: страница «Щербинка | ТиНАО | М125» во «ВКонтакте»
Во дворе жилого дома поселения Щербинка заметили крупную змею. Она попала на видео, опубликованное в группе «Щербинка | ТиНАО | М125» во «ВКонтакте».
На кадрах пресмыкающееся лежит на газоне. Источник уточнил, что ролик снят на улице Северной. «Что это за вид, интересно?» — поинтересовались в группе.
Ранее на видео попала крупная змея у парковки в Подмосковье. Гуляющая по парку женщина услышала шипение, после чего разглядела в траве животное. Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей сети.