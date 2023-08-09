Крупная змея во дворе жилого дома в Москве попала на видео

На кадрах пресмыкающееся лежит на газоне. Источник уточнил, что ролик снят на улице Северной. «Что это за вид, интересно?» — поинтересовались в группе.

Ранее на видео попала крупная змея у парковки в Подмосковье. Гуляющая по парку женщина услышала шипение, после чего разглядела в траве животное. Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей сети.