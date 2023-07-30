Крупную змею заметили у парковки в Подмосковье

Юзеры по-разному отреагировали на увиденное. «Ужасная змея», «Не трогайте животину! Любую! Жить на этой планете у них прав больше, чем у людей!», «Обычно такие в отделах кадров сидят, в бухгалтериях и больницах», — написали они в комментариях к публикации.

Ранее на реке Оке в районе Серпухова и Пущино заметили одинокого розового фламинго.