15:26, 30 июля 2023
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Крупную змею заметили у парковки в Подмосковье
Крупная змея у парковки в Одинцово попала на видео.
Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Globallookpress.com
Крупная змея у парковки парка «Раздолье» в подмосковном городе Одинцово попала на видео, опубликованное в группе «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте».
Гуляющая по парку женщина услышала шипение, после чего разглядела в траве животное.
Юзеры по-разному отреагировали на увиденное. «Ужасная змея», «Не трогайте животину! Любую! Жить на этой планете у них прав больше, чем у людей!», «Обычно такие в отделах кадров сидят, в бухгалтериях и больницах», — написали они в комментариях к публикации.
Ранее на реке Оке в районе Серпухова и Пущино заметили одинокого розового фламинго.