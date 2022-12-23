Подмосковные врачи удалили ребенку шестой палец на ступне

Подмосковные врачи детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребенку шестой палец на ступне. Как сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава, такая патология называется полидактилией — это врожденный порок развития, который характеризуется увеличением количества пальцев на руках или ногах, и зачастую передается генетически.

«Был удален дополнительный палец и проведена реконструктивная операция для восстановления капсулы плюснево-фалангового сустава. До операции на сустав шла двойная нагрузка из-за дополнительного пальца, а после вмешательства он был восстановлен анатомически верно. Со временем функциональность ноги придет в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать ребенку позднее», — сказал главный врач больницы Александр Григорьев.

Сейчас время ребенок чувствует себя хорошо. Ему предстоит реабилитация с проведением физиотерапевтических процедур, которая приведет функциональность ноги в норму. Таким образом, по словам медиков, в будущем ребенок избежит негативных последствий патологии.

Ранее подмосковные врачи удалили лишнюю фалангу пальца 10-летнему мальчику. У ребенка имелась врожденная аномалия развития кисти, из-за которой ему трудно было выполнять обычные действия.