Вызванный взрывом пожар на складе в Подмосковье попал на видео

Предварительно, в здании произошел пожар после взрыва кислородного баллона. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

По данным МЧС, к тушению привлечены 44 человека и 13 единиц техники. Установление обстоятельств и причин пожара контролирует прокуратура Московской области.

Ранее на видео попала смертельная автоавария с пожаром в Подмосковье. В результате происшествия погиб человек.