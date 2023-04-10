16:11, 10 апреля 2023
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Вызванный взрывом пожар на складе в Подмосковье попал на видео
Опубликованы кадры пожара после взрыва на складе с запчастями в Красногорске.
Кадр: Telegram-канал Mash
Взрыв прозвучал на подмосковном складе с запчастями на улице Панфилова в подмосковном поселке Нахабино городского округа Красногорск.Вызванное им возгорание попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Предварительно, в здании произошел пожар после взрыва кислородного баллона. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.
По данным МЧС, к тушению привлечены 44 человека и 13 единиц техники. Установление обстоятельств и причин пожара контролирует прокуратура Московской области.
Ранее на видео попала смертельная автоавария с пожаром в Подмосковье. В результате происшествия погиб человек.