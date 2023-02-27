Крупный пожар на востоке Москвы попал на видео

«Полыхает металлический ангар на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, но существует угроза распространения огня на другие строения», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее в Москве при пожаре в отеле на Международной улице погибли семь человек, в числе которых было двое детей. Пострадали еще 15 человек. Позже ЧП расценили как массовое убийство. Стало известно, что поджег совершил один из постояльцев хостела.