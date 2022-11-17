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15:19, 17 ноября 2022
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На одном из крупнейших рынков Москвы начался пожар

На одном из крупнейших рынков Москвы начался пожар
Кадр: Telegram-канал «Mash»

Пожар начался на одном из крупнейших рынков Москвы — «Садоводе», передает Главное управление МЧС России по Москве.

«В четверг, 17 ноября, в 13:52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, ул. Верхние Поля, рынок "Садовод"», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, возгорание произошло в торговых павильонах. Пожарные организовали работу по недопущению распространения огня и ликвидации пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

«Площадь пожара на "Садоводе", предварительно, составляет 50 квадратных метров. Горит отдел с нижним бельем. Очевидцы сообщают, что покупатели продолжают приходить на рынок», — передает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Ранее пожар на территории подмосковного Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер») попал на видео. Причиной ЧП стал загоревшийся упаковочный материал.

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