12:55, 28 октября 2022
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Крупный пожар на подмосковном заводе попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Люберцы SOS | Новости»
Крупный пожар на территории электровакуумного завода на улице Гаршина в подмосковном поселке Томилино попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Люберцы SOS. Новости».
«В 11:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 11/1», — сообщает ГУ МЧС по Московской области. К тушению привлечено 13 единиц техники, 41 человек.
Загорелась крыша одного из нежилых семиэтажных строений, горящее здание расположено возле склада, наблюдается сильное задымление, уточняет ТАСС. Людей эвакуируют, площадь возгорания устанавливается.
Ранее на видео попал пожар на торговом складе «Технопарк» в подмосковном городском округе Богородский в Ногинске.