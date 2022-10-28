Крупный пожар на подмосковном заводе попал на видео

Крупный пожар на территории электровакуумного завода на улице Гаршина в подмосковном поселке Томилино попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Люберцы SOS. Новости».

«В 11:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 11/1», — сообщает ГУ МЧС по Московской области. К тушению привлечено 13 единиц техники, 41 человек.