Крупный пожар рядом с Измайловским кремлем потушили

Пожар рядом с Измайловским кремлем на востоке Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

Огонь в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице распространился на площади в три тысячи квадратным метров. К борьбе с возгоранием привлекались более 100 пожарных, 30 единиц техники, а также пожарный поезд.

Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Пострадавших в результате происшествия нет. В результате пожара обрушились стены, перекрытия и крыша. Половина ангара полностью сгорела.

Пожар начался в квесте «Дьявольский кинотеатр». Посетители не сразу осознали угрозу, предположив, что дым является частью программы. По информации издания Baza, в результате пожара сгорело более 20 квестов.

