Пожар в Измайловском кремле вырос в пять раз

Пожар на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» на востоке Москвы распространился на площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сейчас огнем охвачена крыша металлического ангара, в котором проводились квесты. Возгорание продолжает распространяться по территории объекта. К тушению привлекли более 100 человек и 30 единиц техники.

В момент начала пожара там были посетители. Из огня спасено пять человек. Информации о пострадавших не поступало.

Измайловский кремль представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков. В 2019 и 2021 годах там уже происходили пожары.

