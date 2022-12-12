Крупный пожар в подмосковном ТЦ попал на видео

Крупный пожар произошел в торговом центре (ТЦ) в подмосковной Балашихе и попал на видео. О возгорании «Мосленте» сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники», — сообщили представители ведомства. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Мосленты». На кадрах запечатлено, как из горящего здания идут густые черные клубы дыма.

По данным прокуратуры Московской области, возгорание произошло около 9 утра 12 декабря возле здания торгового центра, после огонь перекинулся на складские помещения.

Как уточняет Telegram-канал «Говорит и показывает Москва», огонь перекинулся на ТЦ «Стройпарк», пожару присвоена третья категория сложности. Горит первый этаж здания. Проводится эвакуация посетителей и персонала.

Ранее была названа причина крупного пожара в ТЦ «Мега Химки».