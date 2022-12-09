Названа причина крупного пожара в ТЦ «Мега Химки»

Причину крупного пожара в ТЦ «Мега Химки» называет Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием предварительно установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров, в результате которого погиб охранник», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что с целью определения степени поражения объекта огнем и границ пожара криминалистами применен квадрокоптер. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК России.

Ранее был оценен предварительный ущерб от крупного пожара в ТЦ «Мега Химки». Сообщается, что в гипермаркете OBI в «Мега Химки» в ходе последней проверки выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности.