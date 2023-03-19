Крупный пожар в московской промзоне попал на видео

Крупный пожар вспыхнул в одной из промышленных зон в Новой Москве. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По информации источника, возгорание случилось в Троицком городском округе в поселке Щапово. На опубликованных кадрах видно, что в пожаре пострадали несколько грузовых автомобилей. Причиной возгорания очевидцы называют взрыв газовых баллонов.

Как сообщили РИА новости в пресс-службе Главного управления МЧС, огонь удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Ранее в Москве загорелось здание телеканала «Спас» у центра «Останкино». Возгоранию был присвоен второй ранг.