16:35, 19 марта 2023
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Крупный пожар в московской промзоне попал на видео
Крупный пожар вспыхнул в промзоне в Новой Москве.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Крупный пожар вспыхнул в одной из промышленных зон в Новой Москве. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
По информации источника, возгорание случилось в Троицком городском округе в поселке Щапово. На опубликованных кадрах видно, что в пожаре пострадали несколько грузовых автомобилей. Причиной возгорания очевидцы называют взрыв газовых баллонов.
Как сообщили РИА новости в пресс-службе Главного управления МЧС, огонь удалось ликвидировать, пострадавших нет.
Ранее в Москве загорелось здание телеканала «Спас» у центра «Останкино». Возгоранию был присвоен второй ранг.