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17:08, 11 марта 2023
1 мин.

Пожар в офисе телеканала на улице Академика Королева в Москве попал на видео

Здание телеканала у центра «Останкино» загорелось в Москве.

Пожар в офисе телеканала на улице Академика Королева в Москве попал на видео
Фото: Telegram-канал «Москва 24»

Пожар в офисе телеканала «Спас» на улице Академика Королева в столице попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвы 24». «Внутри сильное задымление», — говорится в подписи к кадрам с места происшествия.

По данным радиостанции «Говорит Москва», возгоранию в здании около центра «Останкино» присвоен второй ранг.

«В субботу, 11 марта, в 15:42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, улица Академика Королева, 13», — сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного здания, откуда спасатели эвакуировали людей. В том числе с верхних этажей они помогли выбраться четверым людям. В 16:29 пожар был локализован, открытое горение сбито.

Тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших не поступало.

«Для обогрева людей выделены три автобуса Мосгортранса. Занята одна из трех полос по Аргуновской улице. По возможности выбирайте альтернативные маршруты», — предупреждает столичный Дептранс.

Ранее в Москве произошел пожар по легендарному адресу МУРа. Загорелось здание на Петровке, 38.

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