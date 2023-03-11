Пожар в офисе телеканала на улице Академика Королева в Москве попал на видео

«В субботу, 11 марта, в 15:42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, улица Академика Королева, 13», — сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного здания, откуда спасатели эвакуировали людей. В том числе с верхних этажей они помогли выбраться четверым людям. В 16:29 пожар был локализован, открытое горение сбито.

Тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших не поступало.

«Для обогрева людей выделены три автобуса Мосгортранса. Занята одна из трех полос по Аргуновской улице. По возможности выбирайте альтернативные маршруты», — предупреждает столичный Дептранс.

Ранее в Москве произошел пожар по легендарному адресу МУРа. Загорелось здание на Петровке, 38.