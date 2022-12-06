Крыса на прилавке с хлебом в Подмосковье попала на видео

На кадрах видно, как крупный грызун бегает по полкам с едой, залезая под упаковки. «Покупатели сняли на телефон, как крыса пробовала на вкус изделия на витрине. Жутко и точка!» — прокомментировала ролик администрация группы.

Увиденное не оставило равнодушными пользователей сети. «Жуть», «Кошмар какой», — написали в комментариях. Кто-то поинтересовался адресом торговой точки, где было снято видео. «А что адрес-то? Крысы в каждый магазин могут залезть, и никакая сила их не удержит от открытой еды», — отметили в комментариях.

Ранее на видео попало нашествие крыс в московском подъезде. На опубликованных кадрах видно, как крупные особи бегают по подъезду, забираются на лестницу и прячутся в цветах.