Нашествие крыс в московском подъезде попало на видео

На кадрах видно, как крупные особи бегают по подъезду, забираются на лестницу и прячутся в цветах. По словам очевидцев, они насчитали в подъезде 11 крыс. «Это какой-то кошмар», — заявила автор ролика.

Ранее грызуны заполонили один из дворов на Рязанском проспекте. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что по тротуару около дома бегают более пяти крыс.