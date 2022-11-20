Город
15:45, 20 ноября 2022
1 мин.

Нашествие крыс в московском подъезде попало на видео

Нашествие крыс в московском подъезде попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

О нашествии крыс сообщили жители одного из подъездов дома в 1-м Нижнем Михайловском проезде. Видео с места событий попало в Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как крупные особи бегают по подъезду, забираются на лестницу и прячутся в цветах. По словам очевидцев, они насчитали в подъезде 11 крыс. «Это какой-то кошмар», — заявила автор ролика.

Ранее грызуны заполонили один из дворов на Рязанском проспекте. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что по тротуару около дома бегают более пяти крыс.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.