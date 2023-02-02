Крыса укусила человека в продуктовом магазине в Москве

Крыса напала на человека в продуктовом магазине «Дикси» на северо-востоке Москвы. Роспотребнадзор сообщает, что торговая точка сейчас опечатана. В суд направили требование приостановить деятельность магазина на 90 дней.

«Укус произошел в магазине "Дикси" по адресу: улица Молодцова, дом 21. При осмотре помещений магазина установлено, что юридическим лицом допущены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что магазин долго не ремонтировали и внутри не проводилась должная уборка: в торговом зале, в коридорах и на дебаркадере было скопление мусора, пищевых отходов и санитарного брака. Кроме того, в «Дикси» на улице Молодцова нашли живых крыс и испорченные ими товары.

Ранее на видео попали крысы, бегающие около мусорного контейнера у подъезда жилого дома в Одинцове. Проблему с грызунами в районе подтвердили местные жители.