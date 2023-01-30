Нашествие крыс у жилого дома в Подмосковье попало на видео

На кадрах видно несколько крупных крыс, бегающих около мусорного контейнера у подъезда. «Полчища крыс возле дома №131 по Можайскому шоссе и около ТЦ "Кристалл"», — прокомментировали видео в группе.

Проблему с грызунами в районе подтвердили местные жители. «Они там живут не первый год, у них много норок возле помойки. Которая, кстати, установлена рядом с тротуаром», «Имел неосторожность оставить машину возле мусорных баков на сутки, по итогу эти гады перегрызли проводку под капотом», — написали юзеры в комментариях. Кто-то предложил обратиться в санитарную службу.

Ранее на массовое нашествие крыс пожаловалась жительница поселка Марьино в Новой Москве. В опубликованном ею ролике грызуны бегают по первому этажу здания и прячутся в детских игрушках в квартире.