12:21, 02 марта 2023
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Крыса у стеллажей в московском супермаркете попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»
В одном из столичных супермаркетов у стеллажей заметили крысу. Грызун попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».
На кадрах запечатлено, как крыса встает на задние лапы и тянется к продуктам на нижней полке в торговом ряду. Грызуна заметили в магазине на Новосходненском шоссе, уточнили в группе.
Видео впечатлило фолловеров: ролик набрал десятки реакций удивления. Кого-то увиденное развеселило.
Ранее крысу заметили на прилавке хлебной палатки в Балашихе. На опубликованных кадрах видно, как крупный грызун бегает по полкам с едой, залезая под упаковки.