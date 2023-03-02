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12:21, 02 марта 2023
1 мин.

Крыса у стеллажей в московском супермаркете попала на видео

Крыса у стеллажей в московском супермаркете попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»

В одном из столичных супермаркетов у стеллажей заметили крысу. Грызун попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».

На кадрах запечатлено, как крыса встает на задние лапы и тянется к продуктам на нижней полке в торговом ряду. Грызуна заметили в магазине на Новосходненском шоссе, уточнили в группе.

Видео впечатлило фолловеров: ролик набрал десятки реакций удивления. Кого-то увиденное развеселило.

Ранее крысу заметили на прилавке хлебной палатки в Балашихе. На опубликованных кадрах видно, как крупный грызун бегает по полкам с едой, залезая под упаковки.

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