Крыса у стеллажей в московском супермаркете попала на видео

На кадрах запечатлено, как крыса встает на задние лапы и тянется к продуктам на нижней полке в торговом ряду. Грызуна заметили в магазине на Новосходненском шоссе, уточнили в группе.

Видео впечатлило фолловеров: ролик набрал десятки реакций удивления. Кого-то увиденное развеселило.

Ранее крысу заметили на прилавке хлебной палатки в Балашихе. На опубликованных кадрах видно, как крупный грызун бегает по полкам с едой, залезая под упаковки.