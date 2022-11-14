Названы самая большая и самая высокая крыши в России

Самую большую и самую высокую крыши России «Мосленте» назвала основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина. По ее словам, это крыша стадиона «Лужники» и башня «Око».

«Самая большая крыша в России — это крыша стадиона "Лужники", маршрут по ней — около километра. Все безопасно, вы гуляете в каске, пристегнутые карабином. Вид на реку, деревья, МГУ рядышком, как на ладони. Вы смотрите на центр, видите Сити. Эта крыша — только экскурсионная. Работает до зимы, скоро закрывается», — сообщила Скрыпкина и уточнила, что экскурсия на нее стоит 1500 рублей.

Самой высокой не только в России, но и в Европе является смотровая башня «Око» в районе «Москва-Сити». И если в соседней башне «Федерация» сделали закрытую смотровую, панорамный зал, то здесь она открытая, это тоже интересно. Она находится на уровне 364 метров над землей, а вход на нее стоит 1800 рублей, отметила собеседница.

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