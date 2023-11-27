Москвич сделал объявление о продаже плюшевой крысы из IKEA за миллионы рублей

Москвич предложил купить плюшевую крысу из IKEA за миллионы рублей. Такой лот появился в популярном сервисе объявлений.

«Продаю последнюю в своем роде королевскую крысу из IKEA. Она ходила в школу, образованная и не кусается», — написано в комментарии.

Автор опубликовал фотографии игрушки — серой крысы «Госиг Ротта», длина которой составляет около 23 сантиметров. Судя по снимкам, она в хорошем состоянии. За свой товар продавец просит 10 миллионов рублей.

Ранее объявление о продаже игрушки из IKEA за миллион рублей появилось в Подмосковье.