00:31, 27 ноября 2023
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Москвич сделал объявление о продаже плюшевой крысы из IKEA за миллионы рублей
Москвич предложил купить плюшевую крысу из IKEA за 10 миллионов рублей.
Изображение: avito.ru
Москвич предложил купить плюшевую крысу из IKEA за миллионы рублей. Такой лот появился в популярном сервисе объявлений.
«Продаю последнюю в своем роде королевскую крысу из IKEA. Она ходила в школу, образованная и не кусается», — написано в комментарии.
Автор опубликовал фотографии игрушки — серой крысы «Госиг Ротта», длина которой составляет около 23 сантиметров. Судя по снимкам, она в хорошем состоянии. За свой товар продавец просит 10 миллионов рублей.
Ранее объявление о продаже игрушки из IKEA за миллион рублей появилось в Подмосковье.