Нашествие крыс во дворе подмосковной многоэтажки попало на видео

На кадрах видно, как крупные особи темно-серого цвета бегают вдоль здания. Источник уточнил, что ролик снят в микрорайоне Силикат у дома 10.

Городская администрация отреагировала на видео. В комментариях представитель ведомства сообщил, что управляющая компания провела дератизацию по указанному адресу.

Ранее на видео попали крысы, бегающие около мусорного контейнера у подъезда жилого дома в Одинцове. Проблему с грызунами в районе подтвердили местные жители.