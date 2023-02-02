06:41, 02 февраля 2023
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Нашествие крыс во дворе подмосковной многоэтажки попало на видео
Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ
Во дворе многоэтажного дома в Котельниках заметили нашествие крыс. Грызуны попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».
На кадрах видно, как крупные особи темно-серого цвета бегают вдоль здания. Источник уточнил, что ролик снят в микрорайоне Силикат у дома 10.
Городская администрация отреагировала на видео. В комментариях представитель ведомства сообщил, что управляющая компания провела дератизацию по указанному адресу.
Ранее на видео попали крысы, бегающие около мусорного контейнера у подъезда жилого дома в Одинцове. Проблему с грызунами в районе подтвердили местные жители.