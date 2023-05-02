Дети проглотили крючок от вешалки и насадку от шуруповерта в Подмосковье

Проглотивших пластиковый крючок от вешалки пятилетнюю девочку и насадку от шуруповерта двухлетнего мальчика доставили в больницу города Сергиев Посад, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья. Врачи обследовали детей и госпитализировали их в хирургическое отделение.

В обоих случаях инородные предметы попали в кишечник, не задев жизненно важных органов. Медики следили за их движением под рентген-контролем до тех пор, пока крючок и насадка не вышли из организмов детей естественным путем. Сейчас пострадавшие чувствуют себя хорошо, их выписали домой.

Детский хирург Сергиево-Посадской больницы Игорь Лещишин рассказал, что подобное случается регулярно: дети глотают монеты, батарейки и другие небезопасные предметы. Он призвал родителей быть внимательнее, следить за тем, что попадает в руки к их наследникам, ведь не каждый случай может закончиться хорошо.

«Если же вы заподозрили, что ребенок проглотил какой-либо предмет, срочно обращайтесь за медпомощью», — призвал врач.

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