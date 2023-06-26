Сергей Собянин снял связанные с режимом КТО ограничения

В Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО. Об этом в личном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — написал градоначальник.

По словам мэра, выпускной для школьников пройдет 1 июля. Кроме того, он поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание.

Ранее Собянин объявил выходной день 26 июня в Москве в связи со сложной ситуацией.