В сети вспомнили популярный до начала нулевых способ прослушивания музыки

Популярный до начала нулевых способ прослушивания музыки вспомнили пользователи группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте» по фотографией с аудиокасетами.

«Это был несравнимый звук, даже уши отдыхали», «Качество было на века», «Одно из лучших исполнений», «Память о молодости», «В кармане всегда был дежурный карандаш. Вот были времена», «Хорошая частотная глубина была за счет того, что магнитная лента брала все частоты подряд», «Почти живая музыка, не зря говорят», «Звук может быть не таким качественным, но зато пленка брала живые вибрации и естественную глубину», — подчеркнули юзеры качество воспроизведения.

«Открыть футляр, достать кассету, открыть подкассетник, вставить кассету, закрыть. Все это сопровождается специфическими звуками. Класс. Это не передать словами», — написал один из подписчиков группы. А другие пользователи вспомнили выражение «дай кассету пожевать», когда ленту вытягивало из кассеты. По словам одного из них, это было ужасно: только расслабишься в предвкушении любимой музыки и — «облом».

Некоторые заявили, что до сих пор хранят кассеты дома, несмотря на множество современных устройств. «Я не выбрасываю. Лежат, родненькие, жалко», «У меня коллекция из 900 кассет осталась», «Метталлику слушал на кассете недавно», «До сих пор слушаю», «Много осталось таких кассет», «В тачке стоит магнитофон кассетный, кассеты сам записываю», — написали юзеры.

Ранее владелец популярного бара вспомнил Москву 2000-х. Он пытается искать и созидать «ту самую» столицу.