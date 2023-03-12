Москвичи вспомнили купание в фонтане возле МГУ

Купание в фонтане возле высотки МГУ вспомнили жители столицы в группе «Москва моя» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Администратор сообщества опубликовал черно-белую фотографию 1989 года. На снимке запечатлен фонтан, расположенный перед главным зданием университета. В центре кадра позирует девушка в слитном купальнике. В воде плавает мужчина, другие москвичи загорают рядом на лужайке.

«В то лето купался в этом фонтане. Было довольно жарко в июле», «Нас тоже водили купаться в фонтанах, но детьми. Раньше никто не думал о качестве воды в них. Остались приятные воспоминания», «Я там купалась с одноклассниками», «Мы тоже в фонтаны лазали, только не помню, чтобы в купальниках», «Помню, как мы там купались. Только эти железные конструкции фонтана доставляли неудобство», — вспомнили подписчики группы.

«Это же надо так страдать от жары, чтобы плавать в фонтане. Жуть!», «Это антисанитарно же», «Выглядит не очень», «Мы не купались, но загорали там на траве», — высказались противники купания в фонтанах.

Ранее в центре Москвы обнаружили фонтан с питьевой водой. Отдельным краном с водопроводной водой, которая проходит через угольные фильтры, очищающие ее до состояния родниковой, оснащен фонтан «Наталья и Александр» у Никитских ворот.