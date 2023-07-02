Обстановка на выпускном в московском Парке Горького попала на видео

Праздник посетило рекордное количество гостей — 39 тысяч выпускников. Для них подготовили танцевальную и музыкальную площадки, фотозоны и арт-пространство. На выпускном выступили артисты Shaman, Niletto, Хабиб, Galibri & Mavik, Люся Чеботина, Филипп Киркоров и другие звезды.

Общегородской выпускной продлился до утра воскресенья, 2 июля. В 2023 году из столичных школ выпустилось 68 тысяч человек.

Ранее в Москве отменили все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что запланированный ранее выпускной для школьников пройдет 1 июля.