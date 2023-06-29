Нанятый мошенником в Москве курьер спас пенсионерку от обмана

Нанятый мошенником курьер спас московскую пенсионерку от потери денег, пишет Baza. В распоряжение источника попала переписка исполнителя с заказчиком.

По данным канала, во вторник, 27 июня, работающий курьером мигрант получил обычный на первый взгляд заказ: нужно было забрать сумку у пенсионерки из дома на Маленковской улице и отвезти ее на улицу Скульптора Мухиной. Заказчик при этом посоветовал не обращать внимание, если женщина будет плакать.

Встретившая мужчину в доме на Маленковской пенсионерка действительно плакала. Курьера это обеспокоило, он спросил, что случилось. Женщина рассказала, что ее сиделка попала в беду, а в сумке вещи, которые должны помочь пострадавшей.