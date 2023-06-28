Мошенники представились сотрудниками ФСБ и похитили пожилую москвичку

Лжесотрудники ФСБ похитили 59-летнюю москвичку и потребовали у ее сына выкуп в размере шести миллионов рублей. Аферисты сказали пожилой женщине, что ей нужно уехать из города якобы из-за готовящегося на нее покушения, сообщил Telegram-канал «112».

Злоумышленники убедили жертву, что на ней висит многомиллионный долг, из-за неуплаты которого с ней сведут счеты. Женщина взяла на работе отпуск за свой счет, купила новую сим-карту и уехала за 430 километров от столицы, в село под Нижним Новгородом.

В это время у сына пропавшей потребовали деньги за информацию о местонахождении матери. Мошенники были в курсе, что недавно женщина продала квартиру и положила деньги на счет сына, уточнил источник.

Нашедшаяся россиянка объяснила, что аферисты взяли с нее «подписку о неразглашении», поэтому она не связывалась с близкими. Кроме того, при отъезде ей запретили пользоваться банковской картой и приказали расплачиваться исключительно наличными.

Ранее в столице неизвестные, представившиеся похитителями, потребовали у женщины три миллиона рублей выкупа за похищенного 21-летнего сына. Камеры видеонаблюдения показали, что молодой человек покинул квартиру сам, взяв с собой рюкзак.