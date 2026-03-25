Курьеров-доставщиков в Москве заменят роботами

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве Олег Баранов рассказал о мобильных комплексах, которыми планируется заменить курьеров-доставщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель столичного главка МВД отметил, что вместе с правительством города и крупными организациями ведется очень большая работа. «И нам недавно на базе Петровки, 38, представляли мобильные комплексы, которые в перспективе должны заменить курьера, доставщика», — сообщил он.

Спикер уточнил, что прорабатываются вопросы безопасности. По его словам, разработчики пытаются все заложить в одну машину, чтобы она была послушная и безопасная для всех.

Скорость движения такого средства составляет 3-5 километров в час. «То есть это понятная конструкция, ярко обозначенная для всех, которые ездят, опять же, по правилам в первую очередь», — подчеркнул Баранов.

