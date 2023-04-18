Подмосковные курьеры мошенников раскрыли свой гонорар, сообщает «МВД Медиа».

Задержанные по делу о серийном мошенничестве молодые люди признались, что нашли работу в одном из мессенджеров. Они должны были приезжать по указанным нанимателем адресам, забирать деньги, затем переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе 10 процентов.

Аферисты действовали по стандартной схеме: звонили пожилым людям от имени сотрудников правоохранительных органов и сообщали о ДТП с пострадавшими по вине родственников пенсионеров. Одну жительницу Подмосковья они убедили отдать 915 тысяч рублей. Аналогичным способом мошенники обманули еще пять пенсионеров на общую сумму ущерба свыше двух миллионов рублей.

Двум задержанным курьерам 21 и 22 года. При этом оба уже неоднократно судимы.

Ранее около 100 пенсионеров стали жертвами кредитных мошенников в Москве.