Курица на пассажирском сиденье авто рассмешила россиян

Сидящая на пассажирском сиденье в припаркованном в одном из московских дворов автомобиле курица рассмешила пользователей сети. Снимок опубликовали в Facebook-сообществе «Airport/Sokol Da Neighborhood».

На фотографии запечатлена живая птица, спокойно сидящая на кресле авто. В это же время в салоне транспортного средства больше никого нет. Некоторые юзеры в шутку поинтересовались, нормально ли курица смогла припарковаться? Другие же отметили, что в отражении на стекле машины создается иллюзия, будто птица держит в лапах палку.

«Курица с битой там?», «Это пятизвездочный курятник?», «Ну времена нынче интересные», «Все свое вожу с собой», — прокомментировали россияне.

Ранее момент спасения куриц из горящего дома в Подмосковье попал на видео. Спасителями птиц стали инспекторы ДПС, которые оказались рядом во время пожара.