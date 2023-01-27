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19:12, 27 января 2023
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Мужчину с насквозь пробитой куриной костью кишкой спасли в Подмосковье

Мужчину с насквозь пробитой куриной костью кишкой спасли в Подмосковье
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Мужчину с насквозь пробитой куриной костью кишкой спасли врачи подмосковного города Видное, передает министерство здравоохранения Московской области. 39-летнего пациента экстренно прооперировали.

«Операция выполнялась лапароскопическим путем, который обеспечивает быструю реабилитацию после вмешательства. Внутри тонкой кишки мы обнаружили достаточно большой отломок куриной кости длиной пять сантиметров. После его успешного извлечения мы ушили два поврежденных отверстия в кишке и произвели дренирование брюшной полости», — цитирует ведомство заведующего вторым хирургическим отделением Видновской районной клинической больницы Дениса Мирошникова.

Мужчину с острой болью в правой части живота доставили в больницу на скорой. По словам пациента, боль появилась у него после приема пищи. Медики провели диагностику и выявили у него сквозное повреждение тонкой кишки инородным телом.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.

Ранее женщину с двумя огромными опухолями яичников спасли врачи в Орехово-Зуево. 53-летняя пациентка поступила в гинекологическое отделение местного роддома.

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