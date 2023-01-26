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05:32, 26 января 2023
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Подмосковные врачи спасли женщину с 20-килограммовыми опухолями яичников

Подмосковные врачи спасли женщину с 20-килограммовыми опухолями яичников
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Женщину с двумя огромными опухолями яичников спасли в городе Орехово-Зуево, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

«В ходе хирургического вмешательства мы произвели разрез передней брюшной стенки и удалили две опухоли размером 35 и 40 сантиметров, их общий вес составил почти 20 килограммов. Операция прошла успешно и длилась около часа», — цитирует ведомство заведующего эндоскопическим отделением Орехово-Зуевского родильного дома, врача акушера-гинеколога Олега Вышкварко.

53-летняя пациентка поступила в гинекологическое отделение роддома с жалобами на доставляющий ей дискомфорт увеличившийся объем живота: ей стало трудно передвигаться, появились проблемы с дыханием и тяжесть в животе. Обследования показали, что на двух яичниках женщины образовались опухоли внушительных размеров, поэтому ее экстренно отправили в операционную.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее подмосковные врачи спасли женщину с редкой формой внематочной беременности. 35-летняя пациентка была экстренно прооперирована.

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