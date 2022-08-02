Вильфанд назвал российские курорты с самым теплым морем

Среди российских курортов с самым теплым морем оказались Анапа, Геленджик и Туапсе. Южные города назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды очень хорошая на Черноморском побережье. Она на целых две недели опережает климатические характеристики. В Анапе, Туапсе температура в настоящее время 25 градусов, в Геленджике — 26 градусов. И она будет такой и в ближайшие дни», — заявил метеоролог.

По словам специалиста, на других курортах температура воды чуть ниже, но также остается комфортной для купания. Например, в Сочи вода прогрелась до 24 градусов тепла. Синоптик отметил, что к середине недели в Евпатории температура воды также повысится до 24-25 градусов тепла.

Ранее москвичам спрогнозировали жаркую сухую неделю. К пятнице температура поднимется до 33 градусов тепла.