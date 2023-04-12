На подмосковных улицах заметили разбросанные куски мяса

Разбросанные на улице куски мяса с гвоздями нашли жители подмосковного Нахабино. Фотографию очевидцы опубликовали в группе «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте».

«Просто нелюди, раскидали у нас мясо с гвоздями! У соседей песик в операционной, две штуки увидели на рентгене», — написали авторы публикации.

Пользователей возмутило увиденное. Некоторые указали, что такие «лакомства» могли разбросать догхантеры, другие же заявили, что подобное происходит из-за недобросовестных владельцев животных, которые не убирают за своими питомцами на улице. Собаководам порекомендовали водить питомцев на прогулки в намордниках во избежание травм и отравлений, а также убирать за ними.

«Намордник на псину свою оденьте и не будет вам проблем», «Уроды моральные!», «Убирайте за своими блоховозами сразу! И не будет гвоздей», «Все только потому, что хозяева безответственные», — прокомментировали юзеры

Ранее кинолог Владимир Голубев назвал первые симптомы отравления собаки ядовитой приманкой, оставленной догхантерами на улице.