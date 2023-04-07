Раскрыта средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве

В Москве в первом квартале 2023 года на 2,5 процента снизилась средняя цена квадратного метра вторичного жилья. Об этом «Мосленте» сообщили аналитики портала «МИР КВАРТИР».

«Спрос на недвижимость немного оттаивает после заморозков второй половины прошлого года. Покупатели все чаще между новостройкой и квартирой на вторичном рынке выбирают последнюю из-за более адекватной стоимости», — прокомментировал ситуацию на рынке генеральный директор портала Павел Луценко.

Стало известно, что квартиры в городе с начала 2023 года подешевели на 2,6 процента. При этом за прошедший год жилье в Москва подешевело на 6,7 процента, уточнили эксперты.

Так, средняя цена за квадратный метр жилья составляет 298019 рублей, а средняя цена квартиры в столице — 16509124 рубля.

Ранее москвичи назвали среднюю стоимость квартиры мечты. Горожанам хотелось бы заплатить за нее от пяти до 10 миллионов рублей.