Москвичи назвали стоимость квартиры мечты

Среднюю стоимость квартиры своей мечты москвичи назвали в ходе опроса, проведенного компанией СК «Росгосстрах», результаты которого есть в распоряжении «Мосленты». 22 процента респондентов сообщили о готовности заплатить за такое жилье от пяти до 10 миллионов рублей.

Еще 21 процент жителей столицы отметили, что могут потратить на квартиру своей мечты от десяти до 15 миллионов рублей. Семь процентов признались, что и так живут в квартире мечты.

Почти половина опрошенных рассказали, что хотели бы получить жилье в элитном комплексе, 28 процентов — в новостройке, еще десять процентов заявили, что мечтали бы жить в историческом здании.

Также почти половина участвовавших в исследовании москвичей отметила, что для комфорта им необходима жилая площадь от 70 до 100 квадратных метров, при этом каждый пятый согласился бы на метраж от 50 до 70 «квадратов». 36 процентов хотели бы приобрести готовую квартиру с мебелью и отделкой.

Половина опрошенных москвичей хотели бы проживать на высоких этажах, 25 процентов — на средних, при этом большинство из них хотели бы иметь три ли четыре комнаты.

Ранее была названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве.