Названы города-миллионники с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Рейтинг городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами в новостройках назвали эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи», сообщают «Известия».

«Очень много факторов, которые влияют на конечную стоимость квадратного метра в каждом регионе, в некоторых случаях причина в уровне покупательской способности, в других — в традиционно сложившейся цене недвижимости, в-третьих — в стоимости земельных участков и ценах на строительные материалы», — сообщил директор департамента продаж компании Сергей Зайцев.

По его словам, в тройку лидеров с самым недорогим жильем вошли Омск, Челябинск и Волгоград, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет от 65 до 77 тысяч рублей, что в три-четыре раза ниже, чем в московских новостройках.

Также в число городов-миллиоников с самой доступной средней ценой квадратного метра в новостройках вошли Самара — 78,3 тысячи рублей за квадратный метр, Пермь — 84,09 тысячи рублей, Красноярск — 85,05 тысячи рублей, Ростов-на-Дону — 86 тысяч рублей, Краснодар — 89,5 тысячи рублей, Нижний Новгород — 97,14 тысячи рублей, Новосибирск — 99,05 тысячи рублей.

Москва и Санкт-Петербург заняли последние строчки рейтинга по доступности жилья. В этих городах средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 245,07 тысячи рублей и165,93 тысячи рублей соответственно.

Ранее были названы подмосковные города с самым дешевым жильем.