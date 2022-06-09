Названы округа Москвы с самыми подорожавшим жильем

К июню 2022 года больше всего квартиры подорожали в новостройках бизнес-класса в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы — средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте увеличилась на 21,5 процента, до 515,1 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на специалистов компании Est-a-Tet.

Второе место в рейтинге занял Западный округ — цена за квадрантный метр жилья там увеличилась 12,95 процента до 443,5 тысячи рублей. На третьем месте оказался северо-восток столицы, где цены на квартиры увеличились на 10,32 процента до 442,9 тысячи рублей.

Ниже в списке расположились Северо-Западный и Юго-Восточный округа с изменениями на 7,98 процента — до 446,9 тысячи рублей и 7,81 процента — до 344,4 тысячи рублей.

Эксперты определили, что в среднем в старой Москве квадратный метр подорожал на один процент до 463 тысяч рублей. «За период с начала года по текущий момент строительная готовность проектов существенно подросла, а также вышли объемы в проектах, уже введенных в эксплуатацию», — цитирует РБК директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева.

Ранее стало известно о минимальной стоимости аренды квартир в центре Москвы.