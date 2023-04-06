Россияне начали отказываться от квартир без ремонта в Москве

Россияне начали отказываться от покупки квартир без ремонта в Москве. Спрос на жилье с черновой отделкой упал примерно в пять раз, рассказали в интервью РИА Новости эксперты рынка недвижимости.

Так, отсутствие полноценного ремонта в квартире стало главным фактором в большинстве отказов от покупки жилья в Москве, отметили они. Если раньше по поводу покупки таких квартир клиенты звонили около пяти раз в неделю, то теперь количество звонков, даже при распространении рекламы, сократилось до одного в неделю, продолжили специалисты.