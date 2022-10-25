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15:32, 25 октября 2022
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В Москве резко вырос спрос на покупку квартир с отделкой

В Москве резко вырос спрос на покупку квартир с отделкой
Фото: Manfred Bail / Globallookpress.com

Спрос на покупку квартир с отделкой в Москве вырос на три четверти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали аналитики ВТБ.

«В основном клиенты приобретают с ремонтом квартиры комфорт-класса: в столице в этом сегменте сейчас порядка 88 процентов объектов реализуются с отделкой white box или под ключ, включая мебель. В Московской области — 77 процентов», — рассказали в компании.

Эксперты объясняют резкий рост спроса на недвижимость с отделкой желанием клиентов получить сразу готовое жилье. Отделка от застройщика как минимум на 30 процентов дешевле ремонта собственными силами за счет оптовых цен на строительные материалы.

По словам вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, такое жилье выгодно не только для планирующих быстрый переезд, но и для арендодателей и перекупщиков.

Ранее были названы самые популярные округа Москвы для покупки жилья на этапе строительства.

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