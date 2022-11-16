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19:37, 16 ноября 2022
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В одном из столичных округов выросло число квартир с полной отделкой

В одном из столичных округов выросло число квартир с полной отделкой
Фото: Jarek Ceborski / Unsplash

Предложение квартир с полной отделкой в новостройках за год наиболее значительно выросло в Новой Москве. Об увеличении предложения жилья с готовым ремонтом в этом столичном округе «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум».

«Отделка остается популярной опцией среди покупателей жилья в Новой Москве. Это связано с тем, что среди местных клиентов много тех, кто привлекает ипотечный кредит», — пояснил основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Эксперты компании «Метриум» рассказали, что если в октябре прошлого года квартир с полной отделкой на рынке недвижимости было 3,1 тысячи, то сейчас их число выросло более чем в два раза — до 6,5 тысячи.

При этом выросла доля квартир с отделкой в общем объеме предложения жилья. В октябре 2021 года на рынке Новой Москвы было 32 процента квартир с отделкой, а в октябре 2022-го — 43 процента, отметили аналитики.

Ранее были названы округа Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью.

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