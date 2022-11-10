Названы округа Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью

Округа Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью назвали в РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «Метриум».

Наибольшее снижение цены зафиксировано в ЮАО: здесь квартиры подешевели на 2,7 процента, до 304 тысяч рублей за квадратный метр. Еще одним лидером в рейтинге оказался ВАО с падением на 2,4 процента, до 299,4 тысячи рублей за «квадрат».

По данным специалистов, в октябре средняя стоимость квадратного метра снизилась во всех столичных округах, кроме одного. В ЮВАО заметили подорожание на 2,4 процента, до 289,9 тысячи рублей. Аналитики считают, что повышение цены спровоцировал большой объем предложения строящегося жилья в округе.

Ранее были названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем в новостройках. Сильнее всего стоимость «квадрата» на первичном рынке выросла в Печатниках.