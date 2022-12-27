В Москве резко выросло число квартир в небоскребах

В Москве в полтора раза выросло число квартир и апартаментов в элитных небоскребах, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум»,

«Среди премиальных жилых комплексов действительно все чаще встречаются высотки. Во многом это связано с ограниченностью земельного ресурса в престижных районах Москвы, где девелоперы этого сегмента стремятся создавать новые жилые комплексы. В то же время среди покупательской аудитории есть запрос на видовые квартиры с панорамными обзорами столицы», — объяснила резкий рост директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

К тому же, по словам эксперта, в крупных жилых комплексах можно предусмотреть больше окупаемой коммерческой инфраструктуры для жителей. Аналитики отметили, что в конце 2022 года на рынке новостроек премиум-класса и элитного сегмента в Москве было реализовано 12 проектов застройки с корпусами выше 100 метров. В этих комплексах выставлено на продажу 1,8 тысячи лотов жилья, или 33 процента рынка недвижимости.

В конце 2017 года 11 проектов элитной и премиальной недвижимости были также реализованы в столичных небоскребах. Тогда в них продавалось 1,2 тысячи квартир и апартаментов, которые составляли 25 процентов предложения новостроек высокобюджетного сегмента. Таким образом, рынок высотных новостроек элитного и премиального сегментов увеличился в полтора раза за прошедшие пять лет, уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что жители столицы массово стали брать элитное жилье в рассрочку.